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РИА Новости: задержан глава контрольно-ревизионного управления МЧС Репин

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Сотрудники силовых структур, по предварительным данным, задержали начальника контрольно-ревизионного управления центрального управления МЧС России Владимира Репина.
РИА Новости: задержан глава контрольно-ревизионного управления МЧС Репин
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Причина задержания не сообщается. По данным собеседника агентства, Репина назначили на указанную должность в июле 2022 года.

При этом ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что Репина задержали 19 октября на 48 часов по «подозрению в должностном преступлении».

Как заявили агентству в силовых структурах, это касается периода, когда он работал в Омской области.

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