РИА Новости: задержан глава контрольно-ревизионного управления МЧС Репин
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Причина задержания не сообщается. По данным собеседника агентства, Репина назначили на указанную должность в июле 2022 года.
При этом ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что Репина задержали 19 октября на 48 часов по «подозрению в должностном преступлении».
Как заявили агентству в силовых структурах, это касается периода, когда он работал в Омской области.