РИА Новости: задержан глава контрольно-ревизионного управления МЧС Репин

Сотрудники силовых структур, по предварительным данным, задержали начальника контрольно-ревизионного управления центрального управления МЧС России Владимира Репина.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Причина задержания не сообщается. По данным собеседника агентства, Репина назначили на указанную должность в июле 2022 года.

При этом ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что Репина задержали 19 октября на 48 часов по «подозрению в должностном преступлении».

Как заявили агентству в силовых структурах, это касается периода, когда он работал в Омской области.