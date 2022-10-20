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РЭО поддержит проекты по созданию объектов обращения с ТКО в шести регионах

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Российский экологический оператор (РЭО) поддержит проекты по созданию объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в шести регионах.
РЭО поддержит проекты по созданию объектов обращения с ТКО в шести регионах
  • Gettyimages.ru
  • © Ziga Plahutar

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мера поддержки в виде льготного займа из средств от продажи облигаций заработала в 2022 году. Условия такие — срок до 12 лет, процентная ставка от 4,8% годовых, до 95% от общего объёма инвестиций. У нас сформирован предварительный список проектов к финансированию за счёт средств, полученных от выпусков облигаций на ближайшие шесть месяцев на общую сумму 36,2 млрд рублей», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, проекты будут реализованы в Московской, Ленинградской, Тульской, Ростовской и Магаданской областях, а также в Петербурге.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.

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