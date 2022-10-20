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Бочкарёв: Москва перевыполнила план национального проекта «Жильё и городская среда»

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С начала 2022 года в Москве ввели более 4,8 млн кв. м жилья, что превышает годовой план более чем на 300 тыс. кв. м, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: Москва перевыполнила план национального проекта «Жильё и городская среда»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, с начала года в Москве построено и введено в эксплуатацию более 4,8 млн кв. м жилья. Этот показатель почти на 7% превышает годовой план в 4,5 млн «квадратов», установленный федеральным проектом «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда», — сообщил Бочкарёв.

Доля инвесторов в общем объёме введённого жилья достигает 89,5%.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин отметил, что не менее, чем показатели ввода жилья, важна комплексность развития городских территорий.

«В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город развивается сбалансированно, с учётом потребностей горожан. Вместе с жильём строятся социальные объекты — детсады, школы и поликлиники», — сказал он.

По его словам, с начала года за счёт средств городского бюджета и частных инвестиций построено 78 объектов социального назначения.

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