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В Минэкономразвития заявили о готовности нарастить темпы развития туризма в России

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Минэкономразвития имеет необходимые полномочия для увеличения темпов развития туризма в России.
В Минэкономразвития заявили о готовности нарастить темпы развития туризма в России
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Министерство имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые позволят нарастить темпы развития сферы туризма», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что курировать сферу туризма в правительстве продолжит заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции переданы Минэкономразвития.

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