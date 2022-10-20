В Минэкономразвития заявили о готовности нарастить темпы развития туризма в России
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Министерство имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые позволят нарастить темпы развития сферы туризма», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что курировать сферу туризма в правительстве продолжит заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции переданы Минэкономразвития.