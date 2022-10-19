В Краснодарском крае построят объект обработки отходов мощностью 200 тысяч тонн

В Краснодарском крае построят объект обработки и компостирования отходов, мощность которого составит 200 тыс. т.

Об этом сообщает телеканал «360».

«До конца 2024 года планируется создание КПО «Анапа» мощностью 200 тысяч тонн. Объект будет принимать на обработку ТКО из Крымской зоны деятельности регионального оператора, в том числе территории Анапы. Кроме того, на объект планируется принимать на захоронение «хвосты» с КПО «Полтавская», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, новый объект позволит увеличить сортировку отходов до 100% и снизить объёмы, направляемые на полигоны, в два раза.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.