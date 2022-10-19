В Краснодарском крае построят объект обработки отходов мощностью 200 тысяч тонн
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Об этом сообщает телеканал «360».
«До конца 2024 года планируется создание КПО «Анапа» мощностью 200 тысяч тонн. Объект будет принимать на обработку ТКО из Крымской зоны деятельности регионального оператора, в том числе территории Анапы. Кроме того, на объект планируется принимать на захоронение «хвосты» с КПО «Полтавская», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
По его словам, новый объект позволит увеличить сортировку отходов до 100% и снизить объёмы, направляемые на полигоны, в два раза.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.