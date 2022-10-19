Операторы подмосковной Системы-112 приняли более 67 млн вызовов с 2015 года

Операторы подмосковной Системы-112 приняли свыше 67 млн вызовов с 2015 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

За семь лет эксплуатации в системе создали более 30 новых функций, в том числе мобильное приложение.

В частности, отмечается, что в скорую помощь направили свыше 16 млн вызовов, в службу полиции и ГИБДД — около 6 млн. Пожарную охрану вызывали около 700 тыс. раз.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2022 года.