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Академик МАИН Савиных сообщила о стабильности цен на рынке недвижимости Москвы

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Академик МАИН, действительный член Российского общества оценщиков, эксперт по недвижимости Юлия Савиных прокомментировала ситуацию на рынке жилья в Москве.
Академик МАИН Савиных сообщила о стабильности цен на рынке недвижимости Москвы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Если мы посмотрим статистику продаж и предложений в Москве и Новой Москве, то цены стабильны и не меняются. Разовые сделки, мы их называем ситуационными, на рынок в целом не влияют. И их меньше 1% — это как раз тот случай, когда снижают до 20 — 30 % от рыночной стоимости, для оперативного обналичивания средств. Но такой рынок существовал всегда», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Вместе с тем эксперт напомнила, что покупать жильё нужно с «холодной головой», проведя анализ рынка и руководствуясь своими возможностями и целями.

В частности, как отметила Савиных, важно учитывать свой бюджет, уровень дохода, долгосрочные перспективы.

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