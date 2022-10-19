Академик МАИН Савиных сообщила о стабильности цен на рынке недвижимости Москвы

Академик МАИН, действительный член Российского общества оценщиков, эксперт по недвижимости Юлия Савиных прокомментировала ситуацию на рынке жилья в Москве.

«Если мы посмотрим статистику продаж и предложений в Москве и Новой Москве, то цены стабильны и не меняются. Разовые сделки, мы их называем ситуационными, на рынок в целом не влияют. И их меньше 1% — это как раз тот случай, когда снижают до 20 — 30 % от рыночной стоимости, для оперативного обналичивания средств. Но такой рынок существовал всегда», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Вместе с тем эксперт напомнила, что покупать жильё нужно с «холодной головой», проведя анализ рынка и руководствуясь своими возможностями и целями.

В частности, как отметила Савиных, важно учитывать свой бюджет, уровень дохода, долгосрочные перспективы.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.