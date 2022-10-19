В России обсудили комплекс мер по сокращению очередей на получение жилья для детей-сирот

На заседании думской рабочей группы по выработке предложений, направленных на своевременное обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предложили выдавать сертификаты для покупки квартиры или погашения ипотеки тем гражданам из этой категории, кто не дождался получения от государства жилья до своего 23-летия. Причём сертификат должен давать право на приобретение недвижимости в любом регионе.

Такой законопроект подготовили и планируют внести в Госдуму после согласования в Государственно-правовом управлении президента, Минпросвещения и Минстрое, сообщает «Парламентская газета».

В очереди на получение жилья, по данным Единой государственной информационной системы социального обеспечения, стоят 292 тыс. людей из числа детей-сирот, рассказала руководитель рабочей группы, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Выпускников детских домов, которым уже пришло время получить квартиру, — 209 тыс. человек, из них 87 тыс. — старше 23 лет.

Профильные ведомства — Минстрой, Минфин и Минпросвещения — вместе с членами рабочей группы считают целесообразным рассмотреть возможность включения мероприятия для обеспечения жильём детей-сирот в подпрограмму проекта «Обеспечение доступным и комфортным жильём».

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.