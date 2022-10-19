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PR-специалист Кузнецов дал советы по продаже авто в условиях низкого спроса

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Руководитель PR-департамента «Яндекс.Вертикалей» Иван Кузнецов дал рекомендации, как продать автомобиль в условиях снижения спроса на рынке.
PR-специалист Кузнецов дал советы по продаже авто в условиях низкого спроса
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru эксперт посоветовал правильно выставить цену. Для покупателя наиболее привлекательна цена ниже рыночной.

Также эксперт порекомендовал сделать качественные фото автомобиля, снимать только чистую машину и при хорошем освещении. По статистике, съёмки салона и 3D-панорамы в два раза увеличивают количество просмотров объявления, отметил Кузнецов.

Ещё один совет — не пытаться скрыть проблемы авто, описывая его состояние, поскольку крупные автомобильные базы предлагают сервисы проверки истории автомобилей.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с продажами машин.

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