PR-специалист Кузнецов дал советы по продаже авто в условиях низкого спроса

Руководитель PR-департамента «Яндекс.Вертикалей» Иван Кузнецов дал рекомендации, как продать автомобиль в условиях снижения спроса на рынке.

В беседе с Life.ru эксперт посоветовал правильно выставить цену. Для покупателя наиболее привлекательна цена ниже рыночной.

Также эксперт порекомендовал сделать качественные фото автомобиля, снимать только чистую машину и при хорошем освещении. По статистике, съёмки салона и 3D-панорамы в два раза увеличивают количество просмотров объявления, отметил Кузнецов.

Ещё один совет — не пытаться скрыть проблемы авто, описывая его состояние, поскольку крупные автомобильные базы предлагают сервисы проверки истории автомобилей.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с продажами машин.