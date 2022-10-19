Двое полицейских погибли в ДТП в Оренбургской области

Двое полицейских погибли и один правоохранитель пострадал в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Оренбургской области.

«В период времени с 12 до 13 часов на участке 236 км автодороги Оренбург-Орск Оренбургской области произошло опрокидывание автомобиля в кювет», — говорится в заявлении СУСК России по Оренбургской области.

Сообщается о гибели двух мужчин 26 и 37 лет. Кроме того, травмирован 28-летний мужчина, которому на месте оказали медицинскую помощь.

В момент ДТП они находились не при исполнении должностных обязанностей, уточняется в материале.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

18 октября один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве.