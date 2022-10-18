В Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.
Темой встречи стало переформирование работы экологического совета. Также обсуждались вопросы обращения с отходами.
И.о. министра охраны окружающей среды региона Алла Албегова предложила принять участие в федеральных нацпроектах «Чистая страна» и «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами».
В частности, планируется создание мусоросортировочных станций в Вятских Полянах, Котельниче, Яранске и Лузе.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Рязанской области реконструируют объект обращения с ТКО до 2024 года.