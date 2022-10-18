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В Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО

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Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с председателем Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым.
В Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО
  • Gettyimages.ru
  • © Saravut Vanset / EyeEm

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Темой встречи стало переформирование работы экологического совета. Также обсуждались вопросы обращения с отходами.

И.о. министра охраны окружающей среды региона Алла Албегова предложила принять участие в федеральных нацпроектах «Чистая страна» и «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами».

В частности, планируется создание мусоросортировочных станций в Вятских Полянах, Котельниче, Яранске и Лузе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Рязанской области реконструируют объект обращения с ТКО до 2024 года.

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