В Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО

Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с председателем Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Темой встречи стало переформирование работы экологического совета. Также обсуждались вопросы обращения с отходами.

И.о. министра охраны окружающей среды региона Алла Албегова предложила принять участие в федеральных нацпроектах «Чистая страна» и «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами».

В частности, планируется создание мусоросортировочных станций в Вятских Полянах, Котельниче, Яранске и Лузе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Рязанской области реконструируют объект обращения с ТКО до 2024 года.