Ракетоносцы Ту-95МС выполнили 12-часовой полёт над Тихим океаном и Беринговым морем
Полёт стратегических ракетоносцев продолжался более 12 часов, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.
Как отметили в Минобороны, экипажи Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе.
Ведомство напомнило, что лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного
и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.