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Ракетоносцы Ту-95МС выполнили 12-часовой полёт над Тихим океаном и Беринговым морем

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Два ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый 12-часовой полёт над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Берингова и Охотского морей, заявили в Минобороны России.

Полёт стратегических ракетоносцев продолжался более 12 часов, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.

Как отметили в Минобороны, экипажи Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе.

Ведомство напомнило, что лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного
и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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