Ракетоносцы Ту-95МС выполнили 12-часовой полёт над Тихим океаном и Беринговым морем

Два ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый 12-часовой полёт над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Берингова и Охотского морей, заявили в Минобороны России.

Полёт стратегических ракетоносцев продолжался более 12 часов, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.

Как отметили в Минобороны, экипажи Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе.

Ведомство напомнило, что лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного

и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.