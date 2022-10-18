В Подмосковье заработал центр обучения для предпринимателей

В Московской области начал работу центр обучения для предпринимателей и сотрудников «Мой бизнес».

Опытом с участниками будет делиться эксперт с сертификатом Корпорации МСП, передаёт телеканал «360».

Для владельцев бизнеса доступны 12 тренингов: «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Сертификация и лицензирование» и другие. Отдельный тренинг создали для сотрудников центра «Мой бизнес».

Программы уже прошли 400 человек.

Ранее ФАН сообщало, что в Сочи в сентябре прошла Всероссийская неделя охраны труда.