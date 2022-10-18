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В Подмосковье заработал центр обучения для предпринимателей

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В Московской области начал работу центр обучения для предпринимателей и сотрудников «Мой бизнес».
В Подмосковье заработал центр обучения для предпринимателей
  • Gettyimages.ru
  • © sanjeri

Опытом с участниками будет делиться эксперт с сертификатом Корпорации МСП, передаёт телеканал «360».

Для владельцев бизнеса доступны 12 тренингов: «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Сертификация и лицензирование» и другие. Отдельный тренинг создали для сотрудников центра «Мой бизнес».

Программы уже прошли 400 человек.

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