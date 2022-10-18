Транспортная неделя пройдёт 14—19 ноября в Москве

Транспортная неделя состоится 14—19 ноября в столице.

Об этом сообщает kp.ru.

Программа включает международный форум и выставку «Транспорт России».

Участники обсудят вопросы, касающиеся развития транспортной инфраструктуры, повышения качества грузовых и пассажирских перевозок, обеспечения безопасности на транспорте.

Ожидаются представители федеральных и региональных органов власти, руководители отечественных предприятий в сфере транспорта и транспортного машиностроения, цифровизации и инфраструктурного строительства.

Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.