Транспортная неделя пройдёт 14—19 ноября в Москве
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Об этом сообщает kp.ru.
Программа включает международный форум и выставку «Транспорт России».
Участники обсудят вопросы, касающиеся развития транспортной инфраструктуры, повышения качества грузовых и пассажирских перевозок, обеспечения безопасности на транспорте.
Ожидаются представители федеральных и региональных органов власти, руководители отечественных предприятий в сфере транспорта и транспортного машиностроения, цифровизации и инфраструктурного строительства.
Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.