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Транспортная неделя пройдёт 14—19 ноября в Москве

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Транспортная неделя состоится 14—19 ноября в столице.
Транспортная неделя пройдёт 14—19 ноября в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Anton Demin / EyeEm

Об этом сообщает kp.ru.

Программа включает международный форум и выставку «Транспорт России».

Участники обсудят вопросы, касающиеся развития транспортной инфраструктуры, повышения качества грузовых и пассажирских перевозок, обеспечения безопасности на транспорте.

Ожидаются представители федеральных и региональных органов власти, руководители отечественных предприятий в сфере транспорта и транспортного машиностроения, цифровизации и инфраструктурного строительства.

Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.

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