Хабаровский край получит более 630 млн рублей на расселение аварийного жилья

Хабаровский край получит 634 млн рублей из федерального бюджета на расселение многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Об этом сообщает transsibinfo.com.

В частности, 312 млн рублей выделено на расселение бараков на проспекте имени 60-летия Октября в краевом центре.

Регион получит эти средства из резервного фонда. Правительство России дополнительно направит 24 млрд рублей в регионы для того, чтобы обеспечить снос аварийных домов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область дополнительно получит 102,4 млн рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья.