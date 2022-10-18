Минцифры: планов по блокировке YouTube в России нет

Планов блокировки видеохостинга YouTube на территории России нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

«28 сентября (глава Минцифры. — RT) Максут Шадаев на встрече с региональными журналистами заявлял: «У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube». Это заявление пока остаётся самым актуальным, новой информации нет», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube на территории России.