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Минцифры: планов по блокировке YouTube в России нет

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Планов блокировки видеохостинга YouTube на территории России нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.
Минцифры: планов по блокировке YouTube в России нет
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«28 сентября (глава Минцифры. — RT) Максут Шадаев на встрече с региональными журналистами заявлял: «У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube». Это заявление пока остаётся самым актуальным, новой информации нет», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube на территории России.

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