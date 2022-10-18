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В Москве появится сквер Громыко и станция «Бирюлёво»

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Жители Москвы по итогам 12 голосований в проекте «Активный гражданин» выбрали названия для семи станций метро, сквера и четырёх улиц.
В Москве появится сквер Громыко и станция «Бирюлёво»
  • Gettyimages.ru
  • © Amana Images Inc

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Всего в рамках опросов было учтено более 2,7 млн мнений.

Два голосования посвятили названиям станций будущей Бирюлёвской линии метро, движение на которой откроют в 2026 году.

Также горожане выбрали названия для безымянного сквера между Комсомольским проспектом и Крымским проездом в Хамовниках. Он будет назван в честь министра иностранных дел СССР Андрея Громыко.

Кроме того, москвичи проголосовали за названия четырёх улиц в разных районах города.

Ранее, по сообщениям ФАН, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия для 22 строящихся станций метро.

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