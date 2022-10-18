Суд оштрафовал Amazon на 1 млн рублей за отказ удалить материалы с пропагандой суицида

Суд в Москве оштрафовал компанию Amazon на 1 млн рублей за отказ удалить материалы с пропагандой суицида.

«Суд признал виновной Amazon.com, Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России и назначил компании наказание в виде штрафа в 1 млн рублей», — приводит ТАСС слова судьи Тимура Вахрамеева.

Отмечается, что поводом послужил отказ Amazon удалить из одной из связанных с ней соцсетей фотографии с изображением способов совершения самоубийства.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал TikTok на 3 млн рублей за отказ удалить контент с пропагандой ЛГБТ.