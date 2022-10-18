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МЧС: маршрутка столкнулась с легковушкой перед опрокидыванием на Киевском шоссе в Москве

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Опрокинувшееся на Киевском шоссе в Москве маршрутное такси перед этим столкнулось с легковым автомобилем и наехало на отбойник. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.
МЧС: маршрутка столкнулась с легковушкой перед опрокидыванием на Киевском шоссе в Москве
  • РИА Новости

«В результате ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси произошёл наезд микроавтобуса на отбойник с дальнейшим опрокидыванием», — заявили в ведомстве.

Спасатели деблокировали одного человека из микроавтобуса. Также они смыли топливо на месте аварии.

К месту ДТП направлен автокран.

Всего в маршрутке находились 25 человек.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве.

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