МЧС: маршрутка столкнулась с легковушкой перед опрокидыванием на Киевском шоссе в Москве
- РИА Новости
«В результате ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси произошёл наезд микроавтобуса на отбойник с дальнейшим опрокидыванием», — заявили в ведомстве.
Спасатели деблокировали одного человека из микроавтобуса. Также они смыли топливо на месте аварии.
К месту ДТП направлен автокран.
Всего в маршрутке находились 25 человек.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве.