МЧС: маршрутка столкнулась с легковушкой перед опрокидыванием на Киевском шоссе в Москве

Опрокинувшееся на Киевском шоссе в Москве маршрутное такси перед этим столкнулось с легковым автомобилем и наехало на отбойник. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

РИА Новости

«В результате ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси произошёл наезд микроавтобуса на отбойник с дальнейшим опрокидыванием», — заявили в ведомстве. Спасатели деблокировали одного человека из микроавтобуса. Также они смыли топливо на месте аварии. К месту ДТП направлен автокран. Всего в маршрутке находились 25 человек. Ранее сообщалось, что один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве.