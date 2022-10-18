Автоэксперт Шкуматов напомнил о важности комплексной диагностики машины в преддверии зимы
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«В любом СТО есть комплексная диагностика. Она заключается в проверке уровня и качества всех жидкостей — масло, тормозная, охлаждающая... Также проверить ходовую часть. И, конечно, состояние тормозных колодок и дисков», — сказал Шкуматов в беседе с URA.RU.
Если техосмотр делался давно, нужно внеочередным образом поменять масло и воздушный фильтр, отметил эксперт.
Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.