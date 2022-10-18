Автоэксперт Шкуматов напомнил о важности комплексной диагностики машины в преддверии зимы

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов посоветовал автомобилистам перед началом зимы провести комплексную диагностику машины.

«В любом СТО есть комплексная диагностика. Она заключается в проверке уровня и качества всех жидкостей — масло, тормозная, охлаждающая... Также проверить ходовую часть. И, конечно, состояние тормозных колодок и дисков», — сказал Шкуматов в беседе с URA.RU.

Если техосмотр делался давно, нужно внеочередным образом поменять масло и воздушный фильтр, отметил эксперт.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.