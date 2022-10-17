В Тульской области обезвредили две артиллерийские мины времён Великой Отечественной войны

В Туле и Щёкинском районе обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Специалисты группы выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы ликвидировали две артиллерийские мины.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении опасного предмета нельзя приближаться к нему — необходимо вызвать полицию или службу спасения.

Ранее онлайн-газета «Новый Севастополь» передавала, что в городе обнаружили более 2 тыс. снарядов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.