Источник: у упавшего в Ейске самолёта мог отказать двигатель
По неподтверждённым данным, у самолёта, упавшего во дворе жилого дома в Ейске, отказал двигатель, однако официальная причина происшествия ещё не установлена. Об этом заявил источник RT в правоохранительных органах.
- РИА Новости
«Информация о пострадавших и погибших также уточняется. На место прибыли экстренные службы», — заявил источник.
Ранее очевидцы сообщили о падении, предположительно, самолёта во дворе жилого дома в Ейске.
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