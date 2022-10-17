Источник: у упавшего в Ейске самолёта мог отказать двигатель

По неподтверждённым данным, у самолёта, упавшего во дворе жилого дома в Ейске, отказал двигатель, однако официальная причина происшествия ещё не установлена. Об этом заявил источник RT в правоохранительных органах.

РИА Новости

«Информация о пострадавших и погибших также уточняется. На место прибыли экстренные службы», — заявил источник. Ранее очевидцы сообщили о падении, предположительно, самолёта во дворе жилого дома в Ейске.