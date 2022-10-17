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Источник: у упавшего в Ейске самолёта мог отказать двигатель

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По неподтверждённым данным, у самолёта, упавшего во дворе жилого дома в Ейске, отказал двигатель, однако официальная причина происшествия ещё не установлена. Об этом заявил источник RT в правоохранительных органах.
Источник: у упавшего в Ейске самолёта мог отказать двигатель
  • РИА Новости

«Информация о пострадавших и погибших также уточняется. На место прибыли экстренные службы», — заявил источник. 

Ранее очевидцы сообщили о падении, предположительно, самолёта во дворе жилого дома в Ейске.

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