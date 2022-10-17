Автоэксперт Мартыненко дал рекомендации по подбору зимней резины

Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко дал рекомендации по подбору зимней резины.

«Она не должна долго лежать на складах — она должна быть очень мягкая. На боковой стороне шины указывается год и неделя её производства», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его мнению, заострять внимание на рисунке самого протектора необязательно.

Как отметил Мартыненко, всесезонные шины подходят жителям столицы, но не подойдут тем, кто активно ездит по территории всей страны.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, как продать подержанную машину.