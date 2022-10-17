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Петербург принял 6,4 млн туристов с начала года

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Санкт-Петербург принял 6,4 млн туристов с начала 2022 года, что на 400 тыс. больше, чем за весь 2021 год.
Петербург принял 6,4 млн туристов с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Arnold

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Большинство туристов приезжали для посещения музеев и других учреждений культуры, общения с друзьями и по делам. Также в топ-5 целей попали событийный и медицинский туризм.

Среди самых популярных достопримечательностей — Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, Кунсткамера, а также «Севкабель порт», Новая Голландия, Лахта Центр и парк «Остров фортов» в Кронштадте.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что турпоток в Севастополе в июне — августе 2022 года составил 270 тыс. человек.

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