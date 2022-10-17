Петербург принял 6,4 млн туристов с начала года
- Gettyimages.ru
- © Jon Arnold
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского.
Большинство туристов приезжали для посещения музеев и других учреждений культуры, общения с друзьями и по делам. Также в топ-5 целей попали событийный и медицинский туризм.
Среди самых популярных достопримечательностей — Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, Кунсткамера, а также «Севкабель порт», Новая Голландия, Лахта Центр и парк «Остров фортов» в Кронштадте.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что турпоток в Севастополе в июне — августе 2022 года составил 270 тыс. человек.