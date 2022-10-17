В сентябре в России продали 460 тысяч легковых автомобилей с пробегом
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Объём подержанных машин снизился на 20,2% по сравнению с сентябрём 2021 года.
Наибольшей популярностью пользовались автомобили Lada — реализовано 106,4 тыс. таких машин. Далее следуют Toyota, Hyundai, Kia и Nissan.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.