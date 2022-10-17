В сентябре в России продали 460 тысяч легковых автомобилей с пробегом

В сентябре 2022 года в России продали почти 460 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Объём подержанных машин снизился на 20,2% по сравнению с сентябрём 2021 года.

Наибольшей популярностью пользовались автомобили Lada — реализовано 106,4 тыс. таких машин. Далее следуют Toyota, Hyundai, Kia и Nissan.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.