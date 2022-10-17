Автоэксперт Хресин дал советы по экономии топлива

Автоэксперт Алексей Хресин дал советы по экономии топлива.

«Машина должна быть полностью исправная. Колёса должны быть накачанные, а для пущей экономии даже слегка перекачанные. В двигателе и других агрегатах трансмиссии должно быть залито максимально жидкое масло. Насколько это позволяет инструкция по эксплуатации», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, также стоит убрать из автомобиля всё лишнее.

Как отметил Хресин, такие методы могут быть эффективны при поездке на трассе, а в городе важнее уделить внимание манере вождения.

«Желательно рассчитать скорость так, чтобы лишний раз не останавливаться и подъезжать к светофору, когда все поехали», — пояснил эксперт.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.