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Автоэксперт Хресин дал советы по экономии топлива

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Автоэксперт Алексей Хресин дал советы по экономии топлива.
Автоэксперт Хресин дал советы по экономии топлива
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«Машина должна быть полностью исправная. Колёса должны быть накачанные, а для пущей экономии даже слегка перекачанные. В двигателе и других агрегатах трансмиссии должно быть залито максимально жидкое масло. Насколько это позволяет инструкция по эксплуатации», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, также стоит убрать из автомобиля всё лишнее.

Как отметил Хресин, такие методы могут быть эффективны при поездке на трассе, а в городе важнее уделить внимание манере вождения.

«Желательно рассчитать скорость так, чтобы лишний раз не останавливаться и подъезжать к светофору, когда все поехали», — пояснил эксперт.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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