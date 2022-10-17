Минобрнауки увеличило количество обязательных часов по истории для студентов
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Такой приказ ведомства размещён на официальном интернет-портале правовой информации 7 октября, сообщает «Парламентская газета».
Приказ вносит изменения в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования. Как и прежде, обязательными для изучения на всех факультетах останутся философия, иностранный язык, безопасность жизнедеятельности и история. Для последней установлен обязательный минимум — четыре зачётных единицы, или 144 академических часа.
Кроме того, по новым правилам в программах бакалавриата и специалитета объём контактной работы студента с преподавателем должен составлять не менее 80% на очных отделениях и не менее 40% — на очно-заочных и заочных.
Нововведения касаются всех факультетов российских вузов.
Ранее проректор Государственного университета управления Александр Троицкий в беседе с НСН заявил о росте интереса студентов к обучению в магистратуре.