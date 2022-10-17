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Началось народное голосование за финалистов премии «Мы вместе — 2022»

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Началось народное голосование за финалистов международной премии «Мы вместе — 2022». Оно продлится до 5 ноября.
Началось народное голосование за финалистов премии «Мы вместе — 2022»
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

За победу борются 112 социальных проектов. Те, кто наберёт наибольшее число голосов, получат дополнительные баллы в финале.

«Общественное признание — одно из важнейших условий для победы в премии «Мы вместе — 2022». Народное голосование помогает понять, какие проекты по-настоящему значимы для людей, актуальны и востребованы», — заявил глава комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

Лауреатов объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начался приём заявок на губернаторские премии молодым учёным.

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