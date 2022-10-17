Началось народное голосование за финалистов премии «Мы вместе — 2022»

Началось народное голосование за финалистов международной премии «Мы вместе — 2022». Оно продлится до 5 ноября.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

За победу борются 112 социальных проектов. Те, кто наберёт наибольшее число голосов, получат дополнительные баллы в финале.

«Общественное признание — одно из важнейших условий для победы в премии «Мы вместе — 2022». Народное голосование помогает понять, какие проекты по-настоящему значимы для людей, актуальны и востребованы», — заявил глава комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

Лауреатов объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начался приём заявок на губернаторские премии молодым учёным.