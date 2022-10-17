В России запустили экологические акции в преддверии Международного дня без бумаги

Российский экологический оператор (РЭО) совместно с волонтёрами-экологами «Делай» проведёт уроки и просветительские акции, а также экскурсии на перерабатывающие предприятия в честь Международного дня без бумаги, который отмечается 27 октября.

Об этом сообщает телеканал «360».

Мероприятия пройдут с 17 по 30 октября. Как ожидается, в них примут участие более 10 тыс. человек более чем в 50 регионах.

«Вся макулатура, которую вы сдадите, обязательно будет переработана. По всей нашей стране есть 90 профильных заводов — в Подмосковье, Нижегородской области, Сибири. Ежегодно эти предприятия перерабатывают четыре миллиона тонн бумажной упаковки», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области высадили более 150 тыс. деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади своё дерево».