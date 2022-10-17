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Биолог Краснов назвал подходящие для посадки в октябре огородные культуры

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Биолог Михаил Краснов рассказал, что 15 октября стартовал подзимний посев огородных культур. Он сообщил, какие семена можно посадить на огороде, чтобы в марте получить урожай.
Биолог Краснов назвал подходящие для посадки в октябре огородные культуры
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Осенняя посадка обеспечит вам ранний урожай салата. Оптимально сеять его при температуре от +2 до –2 °С. Соблюдайте между рядками расстояние минимум 30 см», — посоветовал специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Также в ряду растений, подходящих для поздней высадки, он назвал пастернак, морковь, репу, чеснок, щавель, картофель и прочее.

Ранее Андрей Туманов в эфире «Радио 1» рассказал о ядовитых растениях на дачном участке.

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