Биолог Краснов назвал подходящие для посадки в октябре огородные культуры

Биолог Михаил Краснов рассказал, что 15 октября стартовал подзимний посев огородных культур. Он сообщил, какие семена можно посадить на огороде, чтобы в марте получить урожай.

«Осенняя посадка обеспечит вам ранний урожай салата. Оптимально сеять его при температуре от +2 до –2 °С. Соблюдайте между рядками расстояние минимум 30 см», — посоветовал специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Также в ряду растений, подходящих для поздней высадки, он назвал пастернак, морковь, репу, чеснок, щавель, картофель и прочее.

Ранее Андрей Туманов в эфире «Радио 1» рассказал о ядовитых растениях на дачном участке.