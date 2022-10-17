Бочкарёв: запуск БКЛ стимулирует развитие прилегающих территорий

Территории, расположенные в зоне влияния Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, после запуска движения получат дополнительный стимул для развития, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Запуск новой транспортной системы — Большой кольцевой линии — имеет колоссальное значение для градостроительного развития Москвы. Новое кольцо стимулирует рост тех районов столицы, которые расположены в зоне влияния БКЛ, послужит мощнейшим фактором развития этих территорий и повышения их градостроительного потенциала», — сказал он.

По словам Бочкарёва, инвесторы и девелоперы проявляют большой интерес к площадкам, расположенным около маршрута и станций БКЛ.

Он также подчеркнул, что утверждены проекты планировки территорий и оформлены градостроительные планы земельных участков общей площадью около 1,9 тыс. га с потенциалом строительства порядка 17 млн кв. м различной недвижимости.

«На каждый вложенный в инфраструктуру рубль мы получаем три рубля частных инвестиций. Это и новые рабочие места, и налоги в бюджет, и комплексное развитие территорий — всё то, чем сегодня живёт мегаполис», — сказал Бочкарёв.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что маршрут БКЛ отвечает современным требованиям транспортного обслуживания города и учитывает потенциал градостроительного развития столицы.