Юрист Красовская напомнила о доплатах к пенсии членам экипажей судов гражданской авиации
- РИА Новости
Доплату начислят членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельным категориям работников организаций угольной промышленности, сказала она в разговоре с Life.ru.
«Право на доплату к пенсии имеют люди, которые уже не работают по соответствующей специальности. Сумма прибавки пересчитывается ежеквартально, причём автоматически. Пенсионеру не нужно писать заявление в ПФР», — отметила эксперт.
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