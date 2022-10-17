Юрист Красовская напомнила о доплатах к пенсии членам экипажей судов гражданской авиации

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, какая категория граждан имеет право на доплату к пенсии, которая будет выплачиваться с 1 ноября 2022 года.

Доплату начислят членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельным категориям работников организаций угольной промышленности, сказала она в разговоре с Life.ru.

«Право на доплату к пенсии имеют люди, которые уже не работают по соответствующей специальности. Сумма прибавки пересчитывается ежеквартально, причём автоматически. Пенсионеру не нужно писать заявление в ПФР», — отметила эксперт.

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