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Юрист Редин объяснил, в каких случаях могут проверить квартиру без согласия собственника

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Управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, что некоторые структуры в ряде случаев могут провести проверку по месту жительства гражданина без согласия собственника.
Юрист Редин объяснил, в каких случаях могут проверить квартиру без согласия собственника
  • РИА Новости

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что владелец квартиры обязан впустить полицию при наличии постановления на обыск, в других случаях допускается отказ. Можно не впускать, например, коммунальные службы, но тогда в случае поломки ответственность за ущерб будет лежать на собственнике.

Редин добавил, что отказ от проверки воспринимается негативно и может привести к применению мер ответственности.

Сотрудник полиции может явиться по заявлению, но заходить внутрь вправе либо при наличии угрозы, либо при наличии постановления, подчеркнул он.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.

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