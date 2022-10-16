Губернатор Белгородской области заявил, что мирные жители не пострадали при теракте

Мирные жители не пострадали при теракте на полигоне в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Погибли и ранены многие военнослужащие. Всем раненым оказывается помощь... Мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах. Жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет», — сообщил он в Telegram.

По словам главы региона, на данный момент власти заняты восстановлением тех объектов, которые получили повреждения в последнее время.

По данным Минобороны России, в результате теракта погибли 11 человек, ещё 15 пострадали.