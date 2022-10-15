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В Приморье умер военком Партизанска

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В Приморском крае администрация сообщила о смерти военного комиссара Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Романа Малыка.
В Приморье умер военком Партизанска
  • РИА Новости

«Вечером 14 октября трагически ушёл из жизни военный комиссар города Партизанска, Партизанского и Лазовского района Малык Роман Васильевич», — говорится в заявлении администрации на странице в соцсети «ВКонтакте».

В заявлении отмечается, что он принимал участие в боевых действиях в «горячих точках».

Глава городского округа, администрация города, представители общественных организаций выражают соболезнования родным и близким скончавшегося.

В конце сентября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске. Военком получил ранение, он находился в крайне тяжёлом состоянии.

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