В Приморье умер военком Партизанска

В Приморском крае администрация сообщила о смерти военного комиссара Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Романа Малыка.

«Вечером 14 октября трагически ушёл из жизни военный комиссар города Партизанска, Партизанского и Лазовского района Малык Роман Васильевич», — говорится в заявлении администрации на странице в соцсети «ВКонтакте».

В заявлении отмечается, что он принимал участие в боевых действиях в «горячих точках».

Глава городского округа, администрация города, представители общественных организаций выражают соболезнования родным и близким скончавшегося.

В конце сентября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске. Военком получил ранение, он находился в крайне тяжёлом состоянии.