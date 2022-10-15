Росморречфлот: паромы в Крыму продолжат работу после восстановления моста

Керченская паромная переправа продолжит работать и после восстановления Крымского моста, сообщил замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов.

«Да, будет (работать переправа после восстановления Крымского моста. — RT). Она и до этого действовала в определённых объёмах, перевозя специальные виды грузов», — цитирует ТАСС Анисимова.

Он отметил, что на данный момент есть сложности с оперативным поиском большого количества паромов.

Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что четыре парома, находящиеся в порту Керчи, приступили к работе на переправе между Крымом и Краснодарским краем.