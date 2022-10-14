В Удмуртии прививку от гриппа сделали более 302 тысяч жителей

В Удмуртии прививку от гриппа сделали более 302 тыс. жителей, в том числе 123 тыс. детей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В республику доставили ещё одну партию вакцины. В ближайшее время 288 тыс. доз распределят по медучреждениям.

С начала прививочной кампании регион получил более 675 тыс. доз вакцины.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН заявил о необходимости вакцинации против гриппа.