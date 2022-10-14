В Удмуртии прививку от гриппа сделали более 302 тысяч жителей
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В республику доставили ещё одну партию вакцины. В ближайшее время 288 тыс. доз распределят по медучреждениям.
С начала прививочной кампании регион получил более 675 тыс. доз вакцины.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН заявил о необходимости вакцинации против гриппа.