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Автоэксперт Субботин рассказал, как продать подержанную машину

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Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, как продать подержанную машину.
Автоэксперт Субботин рассказал, как продать подержанную машину
  • Gettyimages.ru
  • © courtneyk

«Тратиться на предпродажную подготовку не стоит, пусть этим занимаются перекупы», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, автомобиль должен быть таким, какой он есть, достаточно вымыть его и пропылесосить кузов.

«Безопасно — это когда ты продаёшь автомобиль в трейд-ин. Дилеры сейчас этим занимаются охотно и покупают такие автомобили. Сейчас это быстрая и довольно надёжная схема, поскольку покупателем является юридическое лицо, которое давно на рынке и никуда не сбежит», — сообщил Субботин.

Как отметил эксперт, необходимо идти только к известным дилерам.

Субботин добавил, что в случае с самостоятельной продажей можно столкнуться с недобросовестными покупателями.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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