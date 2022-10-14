Объём предложений на авто из Китая в России вырос в 3,2 раза по итогам первого полугодия

Объём предложений на автомобили из Китая в России вырос в 3,2 раза по итогам первых шести месяцев 2022 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал «Авто.ру».

Если сравнивать с августом 2021 года, то на 64% выросли просмотры объявлений новых машин и на 13% — просмотры контактов продавцов.

По словам экспертов, каждый пятый выставленный на продажу автомобиль — китайской марки.

Наибольшей популярностью среди брендов из КНР пользуются Haval, Chery, Geely, Changan и Exeed.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.