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Объём предложений на авто из Китая в России вырос в 3,2 раза по итогам первого полугодия

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Объём предложений на автомобили из Китая в России вырос в 3,2 раза по итогам первых шести месяцев 2022 года.
Объём предложений на авто из Китая в России вырос в 3,2 раза по итогам первого полугодия
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал «Авто.ру».

Если сравнивать с августом 2021 года, то на 64% выросли просмотры объявлений новых машин и на 13% — просмотры контактов продавцов.

По словам экспертов, каждый пятый выставленный на продажу автомобиль — китайской марки.

Наибольшей популярностью среди брендов из КНР пользуются Haval, Chery, Geely, Changan и Exeed.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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