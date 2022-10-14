Стилист Скороходова отметила, что россияне адаптировались к ситуации после ухода западных брендов

Стилист, дизайнер украшений Анна Скороходова рассказала, как отреагировали российские покупатели на уход с отечественного рынка иностранных брендов.

«Когда бренды начали уходить, сначала у людей было некое замешательство, а потом начали адаптироваться. Рынок должны были наполнить турецкие, китайские марки, но отечественные производители сделали адаптивные коллекции более лояльными, немного дешевле. Люди, приходя в торговые центры, увидели новые бренды и выбрали себе новых любимчиков… Поэтому люди начали одеваться у российских производителей», — рассказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По сообщению НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.