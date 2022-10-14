Узнать больше

Стилист Скороходова отметила, что россияне адаптировались к ситуации после ухода западных брендов

Короткая ссылка
Стилист, дизайнер украшений Анна Скороходова рассказала, как отреагировали российские покупатели на уход с отечественного рынка иностранных брендов.
Стилист Скороходова отметила, что россияне адаптировались к ситуации после ухода западных брендов
  • Gettyimages.ru
  • © Predrag Vuckovic

«Когда бренды начали уходить, сначала у людей было некое замешательство, а потом начали адаптироваться. Рынок должны были наполнить турецкие, китайские марки, но отечественные производители сделали адаптивные коллекции более лояльными, немного дешевле. Люди, приходя в торговые центры, увидели новые бренды и выбрали себе новых любимчиков… Поэтому люди начали одеваться у российских производителей», — рассказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По сообщению НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить