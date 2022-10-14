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В Удмуртии более 170 домов вошли в программу капремонта на 2023 год

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В Удмуртии утвердили реестр многоквартирных домов, которые вошли в региональную программу капитального ремонта общего имущества на следующий год. В список включены 174 дома.
В Удмуртии более 170 домов вошли в программу капремонта на 2023 год
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства республики.

Общая стоимость запланированных работ оценивается в 295,8 млн рублей.

В частности, в Ижевске в программу вошли 58 домов. Там обновят крыши и внутридомовые инженерные системы.

Тем временем в Севастополе сдали в эксплуатацию Кадетский корпус Следственного комитета России им. В.И. Истомина, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Учебное заведение рассчитано на 200 учащихся. Общая площадь объекта превышает 12,5 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Московской области капитально отремонтировали более 15 тыс. домов с 2014 года.

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