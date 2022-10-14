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Психолог Шахов посоветовал чаще себя хвалить для повышения самооценки

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Социальный психолог Александр Шахов дал рекомендации для повышения уровня самооценки.
Психолог Шахов посоветовал чаще себя хвалить для повышения самооценки
  • Gettyimages.ru
  • © Geber86

В разговоре с РИАМО специалист посоветовал думать о себе позитивно, как друг, а не строгий родитель, чаще хвалить себя, отмечать любые победы.

«Окружите себя близкими людьми. Если вы решили работать над своей самооценкой, заручитесь поддержкой — это может быть подруга, сестра или единомышленницы из чатов и форумов поддержки», — сказал Шахов.

Также специалист посоветовал научиться говорить окружающим «нет», не обращать внимания на критику посторонних людей и не сравнивать себя с другими.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.

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