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Специалист по недвижимости Дымова прокомментировала ситуацию на рынке вторичного жилья в Москве

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Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова прокомментировала ситуацию на рынке вторичного жилья в Москве.
Специалист по недвижимости Дымова прокомментировала ситуацию на рынке вторичного жилья в Москве
  • globallookpress.com

В беседе с «Российской газетой» она отметила, что есть районы, где на продажу выставлено мало квартир, но сама локация пользуется спросом. В частности, такая ситуация сложилась в Соколе.

Как пояснила Дымова, определяющую роль играет цена — её транслирует в большей степени покупатель.

По итогам III квартала средневзвешенная цена квадратного метра на вторичном рынке составила 405,2 тыс. рублей, что на 8% ниже, чем во II квартале, и на 13% меньше, чем в I квартале.

«Таким образом, на протяжении трёх кварталов прослеживается тенденция снижения цен», — сказала Дымова.

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