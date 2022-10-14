Специалист по недвижимости Дымова прокомментировала ситуацию на рынке вторичного жилья в Москве
- globallookpress.com
В беседе с «Российской газетой» она отметила, что есть районы, где на продажу выставлено мало квартир, но сама локация пользуется спросом. В частности, такая ситуация сложилась в Соколе.
Как пояснила Дымова, определяющую роль играет цена — её транслирует в большей степени покупатель.
По итогам III квартала средневзвешенная цена квадратного метра на вторичном рынке составила 405,2 тыс. рублей, что на 8% ниже, чем во II квартале, и на 13% меньше, чем в I квартале.
«Таким образом, на протяжении трёх кварталов прослеживается тенденция снижения цен», — сказала Дымова.
Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.