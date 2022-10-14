Союз производителей алкоголя призвал к обсуждению внесённых в Госдуму поправок

Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции («Союзконьяк САП») обеспокоен внесёнными 5 октября в Госдуму поправками в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, предусматривающими ряд новых ограничений для частных производителей. Принятие документа будет способствовать монополизации рынка и росту теневого сектора, заявили RT в организации.

В ответе на запрос RT глава «Союзконьяка» Дмитрий Былино пояснил, что ужесточение условий хозяйственной деятельности для легальных участников рынка «приведёт к сокращению числа спиртовых предприятий и росту теневого производства и оборота этилового спирта».

Былино призывает к широкому общественному обсуждению поправок с участием представителей отрасли.

Законопроект, внесённый рядом депутатов от фракции «Единая Россия», в том числе и главой думского комитета по экономической политике Максимом Топилиным, предусматривает, в частности, повышение размера уставного капитала с 10 млн рублей до 100 млн рублей, при этом оплачивать его не разрешается имуществом и заёмными средствами учредителей.

Законодатели также намерены лишить физических лиц — членов органов управления алкогольных предприятий возможности получать лицензии и занимать руководящие должности, если они занимали такие посты на предприятиях по производству, поставке и хранению алкогольной продукции, у которых не менее пяти лет назад была отозвана соответствующая лицензия или в течение пяти лет на производстве было выявлено два и более нарушения.