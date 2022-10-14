Узнать больше

В Саратове задержали 14-летнюю девочку по подозрению в убийстве 10-летней сестры

Короткая ссылка
В Саратове задержали 14-летнюю девочку по подозрению в убийстве десятилетней сестры. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.
В Саратове задержали 14-летнюю девочку по подозрению в убийстве 10-летней сестры
  • globallookpress.com

По данным следствия, накануне вечером мать девочки вернулась домой с работы и обнаружила в квартире тело десятилетней дочери с множественными ножевыми ранениями.

«По подозрению в совершении данного преступления задержана 14-летняя сестра потерпевшей», — заявили в СК.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Отмечается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об убийстве девочки.

Ранее сообщалось, что в Костроме следователи заподозрили школьника в убийстве 12-летней одноклассницы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить