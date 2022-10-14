В Саратове задержали 14-летнюю девочку по подозрению в убийстве 10-летней сестры
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По данным следствия, накануне вечером мать девочки вернулась домой с работы и обнаружила в квартире тело десятилетней дочери с множественными ножевыми ранениями.
«По подозрению в совершении данного преступления задержана 14-летняя сестра потерпевшей», — заявили в СК.
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Отмечается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об убийстве девочки.
Ранее сообщалось, что в Костроме следователи заподозрили школьника в убийстве 12-летней одноклассницы.