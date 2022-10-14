В Саратове задержали 14-летнюю девочку по подозрению в убийстве 10-летней сестры

В Саратове задержали 14-летнюю девочку по подозрению в убийстве десятилетней сестры. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

globallookpress.com

По данным следствия, накануне вечером мать девочки вернулась домой с работы и обнаружила в квартире тело десятилетней дочери с множественными ножевыми ранениями. «По подозрению в совершении данного преступления задержана 14-летняя сестра потерпевшей», — заявили в СК. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Отмечается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об убийстве девочки. Ранее сообщалось, что в Костроме следователи заподозрили школьника в убийстве 12-летней одноклассницы.