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В РСТ назвали Москву подходящим турнаправлением для отдыха с детьми на осенних каникулах

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что в школьные осенние каникулы россияне могут отправиться с детьми в историко-культурные туры в Москву, Петербург, Казань и республики Дагестан и Чечню.
В РСТ назвали Москву подходящим турнаправлением для отдыха с детьми на осенних каникулах
  • Gettyimages.ru
  • © andresr

«Это историко-культурные туры по Центральной России, а именно Москва, Подмосковье, Золотое кольцо. Также северо-запад страны, тут Санкт-Петербург. Ещё Казань, да и в целом Татарстан, потому что хорошая логистика. Северный Кавказ по-прежнему востребован. Это и Республика Дагестан, и Чеченская Республика, и Северная Осетия. Здесь есть авиатуры и железнодорожные», — сказал Барзыкин в интервью URA.RU.

В числе зарубежных направлений он назвал Абхазию, Белоруссию, Турцию и ОАЭ.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Турция, Египет и ОАЭ возглавили рейтинг стран для наиболее бюджетного отдыха россиян в октябре 2022 года.

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