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Доцент Иванова-Швец сообщила о росте средней пенсии в России в 2023 году до 21 650 рублей

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В 2023 году средняя пенсия по России может вырасти до 21 650 рублей. Об этом сообщила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмил Иванова-Швец.

Она отметила, что инфляция в 2023 году может составить 14,3%, а планируемая индексация предполагается выше этого показателя на 2,6%. 

«Это означает, что средняя пенсия с 2023 года может вырасти... до 21 650 рублей», — заявила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН рассказала подробности о Социальном фонде России.

Минтруд России заявил, что Соцфонд в 2023 году направит на пенсии свыше 9,5 трлн рублей.

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