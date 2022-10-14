Доцент Иванова-Швец сообщила о росте средней пенсии в России в 2023 году до 21 650 рублей
Она отметила, что инфляция в 2023 году может составить 14,3%, а планируемая индексация предполагается выше этого показателя на 2,6%.
«Это означает, что средняя пенсия с 2023 года может вырасти... до 21 650 рублей», — заявила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН рассказала подробности о Социальном фонде России.
Минтруд России заявил, что Соцфонд в 2023 году направит на пенсии свыше 9,5 трлн рублей.