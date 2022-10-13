В Москве по делу о мошенничестве арестован владелец американской компании
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Тверской суд Москвы отправил его в СИЗО до 6 ноября.
Носиковски подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»).
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Источник агентства сообщает, что в деле есть неустановленные фигуранты. Ущерб от их действий составляет десятки миллионов рублей.
По данным сайта компании, LD Cool LLC предлагает услуги по ремонту грузового автотранспорта, компанию основали в ноябре 2018 года в Майами.