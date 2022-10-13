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В Москве демонтировали 2000 объектов самостроя с начала года

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В Москве демонтировали почти 2000 объектов самостроя за январь — сентябрь 2022 года.
В Москве демонтировали 2000 объектов самостроя с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Незаконное размещение на территории Москвы объектов, будь это капитальное или некапитальное строение, мы пресекаем — здания демонтируем. Также ведём профилактическую работу и пресекаем самострой на начальном этапе — нам важно не допустить незаконное строительство. О нарушениях сообщаем владельцам построек», — заявил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, самострой имеет две негативные стороны — экономическую и градостроительную.

«Город недополучает платежи, связанные с процессом строительства, объекты не попадают под налогообложение, они не попадают в легальный хозяйственный оборот. А также город не получает возможность контролировать проектные решения и сам процесс строительства», — пояснил он.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино в Москве создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.

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