В Москве демонтировали 2000 объектов самостроя с начала года

В Москве демонтировали почти 2000 объектов самостроя за январь — сентябрь 2022 года.

Об этом сообщает kp.ru.

«Незаконное размещение на территории Москвы объектов, будь это капитальное или некапитальное строение, мы пресекаем — здания демонтируем. Также ведём профилактическую работу и пресекаем самострой на начальном этапе — нам важно не допустить незаконное строительство. О нарушениях сообщаем владельцам построек», — заявил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, самострой имеет две негативные стороны — экономическую и градостроительную.

«Город недополучает платежи, связанные с процессом строительства, объекты не попадают под налогообложение, они не попадают в легальный хозяйственный оборот. А также город не получает возможность контролировать проектные решения и сам процесс строительства», — пояснил он.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино в Москве создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.