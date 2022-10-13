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Средняя цена подержанного автомобиля в России выросла на 5%

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Средняя цена подержанного автомобиля в России составила к концу первой недели октября 1 263 000 рублей, что на 5% больше, чем в середине сентября.
Средняя цена подержанного автомобиля в России выросла на 5%
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Авто.ру».

«Сильнее всего подорожали лоты от профессиональных продавцов (1,165 млн рублей) — на 14% относительно середины сентября и на 20% — за прошедшие два месяца. Собственники подняли цены на 2,2 и 3,6% соответственно (до 1,147 млн рублей)», — отмечается в исследовании.

Дилеры подняли цены на 3,1% по сравнению с серединой сентября, а по сравнению с началом августа средние цены по их предложениям снизились на 2,3%.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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